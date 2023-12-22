Врачи рассказали о состоянии детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер

Грипп типа A выявлен у 16 из 86 детей, снятых накануне с поезда Тюмень — Адлер и доставленных в инфекционный стационар в Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ.

Отмечается, что у остальных 70 детей врачи нашли острую респираторную инфекцию.

21 декабря группу из 125 человек сняли с поезда Тюмень — Адлер в Саратовской области и отправили в инфекционную больницу из-за повышенной температуры у 30 несовершеннолетних. Одного ребенка – 12-летнюю девочку – врачам спасти не удалось.

Как уточнил саратовский губернатор Роман Бусаргин, вечером накануне поступила информация об обращении за медпомощью одного ребенка с повышением температуры. Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию, всех детей осмотрели медики.

Впоследствии Тюменский лагерь «Олимпийская ребячка», где отдыхали дети, начал эпидемиологическое расследование. На место прибыли оперативные и санитарные службы.

Ранее ученый назвал причину вспышки гонконгского гриппа в поезде Тюмень — Адлер.