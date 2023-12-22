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Более 20 лет колонии грозит в России главе ФБК* Певчих

Shot: МВД объявил главу ФБК Певчих в розыск за фейки об армии РФ и экстремизм

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maria_pevchikh/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В отношении главы »Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК) Марии Певчих (признана в РФ иностранным агентом) возбуждено три уголовных дела. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Так, в отношении женщины возбуждены дела по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества с использованием своего служебного положения»; ч. 2 ст. 207.3 УК РФ — за распространение фейковой информации о Вооруженных силах Российской Федерации; ч. 2 ст. 214 УК РФ «Вандализм, совершенный группой лиц по мотивам политической вражды».

Накануне стало известно, что МВД РФ объявило в розыск Певчих. При этом статья УК РФ, по которой ведется розыск в базе ведомства, не указана.

11 июля российский предприниматель Олег Дерипаска выиграл суд у Марии Певчих. Суд признал ее слова об участии бизнесмена в залоговых аукционах не соответствующими действительности. Этот иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Дерипаска подал 9 марта.

5 мая текущего года руководители ФБК Мария Певчих и Георгий Албуров (признан в РФ иностранным агентом) были внесены в реестр иностранных агентов. Певчих вменяют руководство экстремистской организацией, призывах к свержению власти.

Ранее Мария Певчих рассказала о проблемах с психикой у Любови Соболь (признана в РФ иностранным агентом и внесена в реестр экстремистов).

*  включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России
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