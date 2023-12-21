В Махачкале школьники избили сверстника до потери сознания

В Махачкале школьники избили одиннадцатиклассника до потери сознания. Об этом сообщает Telegram-канал «Нетипичная Махачкала».

Пострадавший получил рассечение висков и сломанную челюсть. На следующий день один из нападавших пришел в школу с травматом и устроил потасовку. Пишут, что подобные инциденты происходят в школе регулярно.

По данным информационного ресурса, школьник по имени Абдулазиз и его друг напали на парня, который задел первого в плечо. В итоге Абдулазиз нанес пострадавшему удары в виски и челюсть. Одиннадцатиклассник упал на пол и потерял сознание, после чего нападавший продолжил добивать парня ногами. Пострадавший получил рассечение висков и сломанную челюсть.

На следующий день Абдулазиз пришел в школу с травматическим пистолетом его старшего брата и устроил потасовку во дворе учебного заведения. Ситуация привлекла внимание всех учащихся, учителей и завучей, была вызвана полиция. Узнав об этом, Абдулазиз уехал со своим братом с места происшествия. Суд произойдет 25 числа, парню грозит колония.

Как передают очевидцы, школьник не первый раз устраивает подобные потасовки со своими друзьями. Известно, что парень стоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

До этого сообщалось, что в Красноярске старшеклассники заставили 13-летнего ребенка извиняться перед ними и целовать их обувь.

Сообщалось также, что в Новосибирске группа несовершеннолетних напала на сверстника в подъезде. Один из нападавших заснял избиение на видео, позже кадры появились в сети.

Ранее на Урале лыжник ударил школьника на спортивных соревнованиях.