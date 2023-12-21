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Стало известно, сколько россиян посмотрели сериал «Слово пацана»

«КП»: каждый пятый россиянин смотрел сериал «Слово пацана»

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Тумач Продакшн

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» посмотрели 19% россиян, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 8,6 тыс. человек.

«Сегодня досмотрела последнюю серию. Сериал отличный с замечательным актерским составом», — поделилась респондентка.

Еще 13% опрошенных ответили, что пока не успели посмотреть данный сериал, однако планируют сделать это, когда у них появится больше свободного времени. При этом 3% россиян признались, что они посмотрели несколько серий картины, но им не понравилось.

Большинство (52%) респондентов заявили, что не смотрели сериал и не планируют этого делать. Некоторых из них отпугнули негативные отзывы, у кого-то есть на это личные причины.

«Нет желания. Слишком тяжелые воспоминания о тех временах. Хорошего ничего от этого просмотра не жду», — сказала участница опроса.

Оставшиеся 13% ответили, что пока не решили, будут ли смотреть этот сериал.

21 декабря вышел в сеть последний эпизод сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», серию можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Wink и Start. Режиссер сериала Жора Крыжовников принял решение переснять две последние серии проекта после того, как в сеть утекли седьмая и восьмая серии. Он мотивировал свое решение желанием внести некоторые изменения.

Ранее создатели сериала «Слово пацана» объяснили его суть.

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