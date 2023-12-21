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Главу ФБК* Марию Певчих** объявили в розыск

МВД России объявило в розыск по статье УК главу ФБК Марию Певчих

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maria_pevchikh/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

МВД РФ объявило в розыск главу ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Марию Певчих (признана в РФ иностранным агентом), сообщает ТАСС, ссылаясь на базу розыска министерства.

«Певчих Мария Константиновна разыскивается по статье УК», — сказано в базе.

Статья, по которой ведется розыск в базе, не называется.

11 июля стало известно, что российский предприниматель Олег Дерипаска выиграл суд у Марии Певчих. Суд признал ее слова об участии бизнесмена в залоговых аукционах не соответствующими действительности. Этот иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Дерипаска подал 9 марта.

5 мая текущего года руководители ФБК Мария Певчих и Георгий Албуров (признан в РФ иностранным агентом) были внесены в реестр иностранных агентов. Певчих вменяют руководство экстремистской организацией, призывах к свержению власти.

Ранее Мария Певчих рассказала о проблемах с психикой у Любови Соболь (признана в РФ иностранным агентом и внесена в реестр экстремистов).

*  включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России
**  признана в РФ иностранным агентом
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