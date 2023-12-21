Пассажир рейса Челябинск — Москва устроил дебош на борту и ударил девушку

Пассажир рейса Челябинск — Москва устроил на борту самолета дебош из-за ручной клади. Об этом сообщает управление МВД России по Уральскому федеральному округу.

По информации ведомства, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 42-летний москвич наотрез отказался размещать вою крупногабаритную ручную кладь в специальном отсеке. После этого бортпроводник сделал россиянину замечание, и тот начал выражаться нецензурной бранью. Разместить вещи по правилам он так и не согласился.

По данным 74.RU, из-за дебошира рейс задержали. До этого вылет самолета уже переносился из-за погодных условий.

Отказавшегося убирать ручную уладь в специальный отсек пассажира вывели из салона самолета сотрудники полиции, передает издание. Во время движения между рядами москвич размахивал руками и ударил девушку рюкзаком по голове.

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