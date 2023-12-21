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Врач рассказал, сколько энергетиков можно пить в день без вреда для здоровья

Врач Ткаченко: в день можно употреблять не более одной банки энергетика

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Depositphotos

В день можно употреблять не более одной банки энергетического напитка. Об этом в интервью «Ридусу» сообщил врач-гастроэнтеролог Петр Ткаченко. Он отметил, что именно такая доза чаще всего указывается на упаковках популярных энергетиков. При этом, по его словам, напиток должен быть одобрен Роспотребнадзором.

Специалист также предупредил об опасности регулярного превышения допустимой дозы энергетиков.

«Здесь, как говорится, где тонко, там и рвется. Например, от переизбытка кофеина, содержащегося в энергетиках, есть риск развития тахикардии. Кроме того, могут появиться и пищевой гепатит, и толерантность к глюкозе, и жировая болезнь печени. В общем, любой орган может дать сбой», — сказал врач.

Британский диетолог Эшлинг Пиготт до этого рассказала, что кофеиносодержащие напитки и таблетки снимают усталость с одинаковой эффективностью. При этом, по ее словам, первые быстрее усваиваются организмом, что обеспечивает быстрый прилив сил.

Ранее психолог объяснил любовь подростков к энергетикам.

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