Эксперты назвали главную проблему с приемом лекарств автомобилистами

На упаковках или в описании лекарственных препаратов, после приема которых нельзя садиться за руль, есть соответствующая информация. Однако сложность состоит в том, что на сегодняшний день нет единой методики, которая позволила бы проверить, принимал ли водитель определенное лекарство, отметил эксперт рабочей группы при правительстве России по «регуляторной гильотине» законодательства сферы безопасности дорожного движения Дмитрий Попов в беседе с RT.

По словам Попова, сегодня проблемой является отсутствие показателей минимальной концентрации веществ, содержащихся в определённых препаратах, при которых нельзя управлять автомобилем. Речь, в частности, идет об антидепрессантах, нейролептиках и прочих подобных лекарствах.

В описании таких лекарств есть информация о том, как они действуют на человека, и можно ли ему управлять сложными механизмами, подчеркнул эксперт.

«Но у нас отсутствует методика, как проверять, принимал автомобилист лекарства или не принимал. Именно поэтому сейчас сотрудники ГИБДД допрашивают водителей, какие препараты принимали, болеете ли, потому что нет указаний, какие значения должны быть, и нет методики, как их выявлять», — пояснил Попов.

Напомним, в прошлом году КС решил, что водителей больше не будут наказывать, если в их организме найдут следы лекарств, которые не относятся к психотропным или наркотическим препаратам. В частности, речь идет о феназепаме, фенибуте, габапентине, некоторых антидепрессантах, а также других препаратах.

Ранее россиянам назвали самое частое нарушение ПДД, за которое штрафуют водителей.