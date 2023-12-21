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Дело участницы Pussy Riot Люси Штейн передали в суд

Прокуратура передала в суд дело участницы Pussy Riot Люси Штейн о фейках

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Пресс-служба Басманного суда/РИА «Новости»

Прокуратура направила в суд дело участницы скандальной группы Pussy Riot, бывшего муниципального депутата Москвы Люси (Людмилы) Штейн о фейках о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного ведомства.

Как отметили в прокуратуре, 27 марта 2022 года Штейн, занимая пост депутата Басманного района столицы, оставила в социальной сети комментарии, в которых под видом достоверных сведений разместила «заведомо ложную информацию о совершении бойцами РФ военных преступлений».

Штейн грозит от штрафа в размере от 3 до 5 млн рублей до лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

6 февраля сообщалось, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении Людмилы Штейн.

В ноябре Люсю Штейн заочно арестовали по делу о фейках и объявили в розыск.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил к девяти годам колонии блогершу Веронику Белоцерковскую (признана в РФ иностранным агентом) по делу о фейках про ВС РФ.

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