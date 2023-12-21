Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили пересмотреть правила упоминания экстремистов и иноагентов в соцсетях

Хинштейн предложил обсудить упоминание в соцсетях экстремистов и иноагентов

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что можно рассмотреть вопрос упоминания экстремистских площадок и иноагентов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в первую очередь нужно пересмотреть правила и санкции по отношению к СМИ, которые в основном и распространяют информацию об иноагентов.

«Я считаю, что такой вариант мог бы быть рассмотрен. Мы должны понимать, что любая норма требования всегда должна подкрепляться ответственностью за неисполнение», — сказал он.

Хинштейн напомнил, что при упоминании экстремистских площадок и физлиц, СМИ должны сообщить об этом.

Также российские депутаты призывают запретить иноагентам зарабатывать на рекламе. С подобным заявлением выступил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, по мнению которого российские рекламодатели не должны давать деньги лицам, имеющим такой статус.

Ранее в Госдуме оценили предложение коммунистов отправлять иноагентов чистить снег с дорог.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами