В Госдуме предложили пересмотреть правила упоминания экстремистов и иноагентов в соцсетях

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что можно рассмотреть вопрос упоминания экстремистских площадок и иноагентов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в первую очередь нужно пересмотреть правила и санкции по отношению к СМИ, которые в основном и распространяют информацию об иноагентов.

«Я считаю, что такой вариант мог бы быть рассмотрен. Мы должны понимать, что любая норма требования всегда должна подкрепляться ответственностью за неисполнение», — сказал он.

Хинштейн напомнил, что при упоминании экстремистских площадок и физлиц, СМИ должны сообщить об этом.

Также российские депутаты призывают запретить иноагентам зарабатывать на рекламе. С подобным заявлением выступил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, по мнению которого российские рекламодатели не должны давать деньги лицам, имеющим такой статус.

Ранее в Госдуме оценили предложение коммунистов отправлять иноагентов чистить снег с дорог.