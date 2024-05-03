Британские журналисты оценили ущерб ВСУ от уничтожения РСЗО HIMARS

Уничтожив американские установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, российские силы нанесли серьезный удар по украинской армии. К такому выводу пришла британская газета Daily Express.

«Россия опубликовала новое видео, показывающее уничтожение двух жизненно важных артиллерийских систем американского производства на Украине, что стало еще одним ударом по огневой мощи страны», — пишут авторы статьи.

В публикации отмечается, что российские военные уничтожают РСЗО HIMARS уже не в первый раз. Также журналисты пишут, что ВС РФ быстро находят украинское вооружение, и ВСУ не успевают его переместить до удара.

2 мая Минобороны РФ сообщило, что российские войска за сутки уничтожили две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США.

Ранее российский солдат уничтожил FPV-дрон ВСУ из дробовика.