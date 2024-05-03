Ученые нашли способ ускорить компьютерное прогнозирование погоды в 10 раз

Британские ученые из Оксфордского университета разработали алгоритм, ускоряющий компьютерное прогнозирование погоды и климата в 10 раз. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Климатические модели — это одни из самых сложных программ, когда-либо написанных. Они способны моделировать огромное количество различных частей общей системы, таких как атмосфера или океан. Они могут обрабатывать более миллиона строк компьютерного кода.

Одна из причин, по которой моделирование климата занимает так много времени, заключается в том, что некоторые из моделируемых процессов по своей природе медленны. Океан является хорошим примером. Воде требуется несколько тысяч лет, чтобы циркулировать от поверхности до глубин океана и обратно, отметили исследователи.

Авторы алгоритма применили математический метод, называемый «последовательным ускорением». Он использует уже имеющуюся информацию для экстраполяции в будущее, то есть, применяет данные об уже случившихся событиях для оценки процессов, которые еще не произошли.

По словам ведущего автора работы Самара Хативала, созданная им и его коллегами программа значительно ускоряет время «раскрутки» процессов в океане, сокращая общее время расчетов с нескольких месяцев до одной недели.

Это даст системам большую точность в моделировании событий меньшего масштаба, повысив результативность прогнозов повышения уровня моря, штормов и интенсивности ураганов.

Ранее ученые научились предсказывать вымирание видов крупных животных.