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Новосибирская область хочет пригласить строителей из Северной Кореи

Минстрой Новосибирской области намерен пригласить 2 тысячи рабочих из КНДР

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Новосибирская область подала заявку в Минстрой РФ на привлечение 2 тысячи строителей из Северной Кореи по причине дефицита кадров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу регионального министерства строительства Алексея Колмакова.

«<...> Порядка 2 тыс. человек мы попросили из Северной Кореи привезти на нашу территорию. Сколько получится по факту, будем уже смотреть», — сказал чиновник.

По словам Колмакова, строительная отрасль Новосибирской области в данный момент находится на пике своих возможностей. Он отметил, что в 2023 году сразу 469 выпускников местного университета пошли работать в этой сфере, что позволило сократить дефицит кадров на 10%, однако нехватка сотрудников остается существенной: региону требуется привлечь до 4,5-5 тыс. специалистов.

До этого сообщалось, что КНДР разработала предложения для российских туроператоров и намерена развивать туристические связи с Приморским краем.

Ранее сообщалось, что КНДР запустит новые спутники для разведки.

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