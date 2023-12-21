Экс-главе ЦБ Латвии дали реальный срок за взятки и рыбалку в России

Бывший глава Центрального банка Латвии Илмарс Римшевич (занимал пост с 2001 по 2019 год) был приговорен к шести годам лишения свободы и конфискации активов по обвинению в коррупции. Об этом сообщает Financial Times.

Как отмечает издание, этот случай стал одним из самых заметных финансовых скандалов в стране за последнее время.

Римшевич утверждает, что невиновен и планирует подать апелляцию.

Дело было возбуждено в 2018 году, когда экс-главу ЦБ обвинили в получении взяток от руководства латвийского банка Trasta komercbanka, который в настоящее время закрыт. Согласно документам следствия, крупнейший акционер банка Игорь Буймистер оплатил поездку Римшевича на рыбалку на Камчатку стоимостью €7,5 тыс., а взамен тот предоставлял советы руководству банка в условиях различных требований со стороны финансового регулятора — Комиссии рынка финансов и капитала.

Буймистер дал показания против Римшевича и не подвергся уголовному преследованию.

В 2018 году появилось фото, сделанное в 2010 году, на котором Римшевич отдыхает вместе с главой российского Научно-исследовательского института информационных технологий (НИИИТ) Дмитрием Пильщиковым. Этот институт находится под санкциями США. Бывший глава ЦБ заявил, что дважды бывал на Камчатке, но не знаком с Пильщиковым.

Как сообщает Associated Press, фотография вызвала скандал, так как Римшевич имел доступ к конфиденциальной информации НАТО и ЕС, включая военные планы, отчеты разведывательных служб и состояние критической инфраструктуры.

Ранее «Газета.Ru» писала, что после громкого скандала по поводу отмывания денег банки Латвии под разными предлогами отказываются обслуживать счета россиян. При этом страдают как фигуранты санкционного списка США, так и обычные бизнесмены. Уходят россияне и с рынка недвижимости в Латвии.

Ранее ЦБ РФ продлил право не банков раскрывать чувствительные к санкциям данные.