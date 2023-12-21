Россиян предупредили об интересе мошенников к новогодним корпоративам

Новогодние корпоративы начали представлять интерес для мошенников по нескольким причинам. Об этом рассказала судебный эксперт Татьяна Коробова в интервью газете «Известия».

По ее словам, первая причина связана с финансами: компании обычно тратят значительные суммы на организацию праздничных мероприятий для своих сотрудников. Это создает соблазн для злоумышленников получить доступ к финансовым ресурсам компании и, при возможности, украсть личные данные сотрудников. Как отмечает Татьяна Коробова, аферистов также привлекает то, что новогодний корпоратив является одноразовым событием, которое происходит во время, когда большинство людей настроены на праздничный лад, расслаблены и более доверчивы к окружающим.

Главный специалист отдела комплексных систем защиты информации в компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников отметил, что новогодние корпоративы все же не являются для мошенников такой простой целью. Это связано с тем, что подобные мероприятия обычно планируются заранее: представитель компании часто приезжает на место, чтобы оплатить заказ по кассовому чеку. Тем не менее у мошенников все же есть некоторые хитрости.

По словам Дмитрия Овчинникова, наиболее вероятный сценарий мошеннических схем, связанных с новогодними корпоративами, — это целенаправленные атаки на секретарей и организаторов праздничных мероприятий в компаниях. В таком случае мошенники могут требовать дополнительную оплату путем перевода денег.

Адвокат и управляющий партнер московского адвокатского бюро «Матюнины и партнеры» Олег Матюнин рассказал, что сообщения о возможности провести праздник по выгодной цене в условиях повышенного спроса и нехватки площадок могут привлечь потенциальных жертв.

Ранее мошенники разработали новую схему с SIM-картами.