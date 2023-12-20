Пара россиян при выселении из хостела в Калининграде похитила телевизор

В Калининграде пара при выселении похитила телевизор из номера хостела. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, 40-летний калининградец и его 33-летняя подруга из Гурьевского района арендовали номер в хостеле. При выселении из временного жилища пара прихватила с собой телевизор стоимостью 25 тысяч рублей, который мужчина позже сдал в ломбард. Полученными средствами он распорядился по своему усмотрению.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по уголовной статье о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Виновным в совершении правонарушения грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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