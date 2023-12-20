В украинской столице группа молодых людей развесила полутораметровый флаг нацистской Германии. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщают украинские газеты «Klymenko Time» и «Страна.ua» в своих Telegram-каналах.

«В Киеве молодые люди развернули нацистский флаг со свастикой», — указывается в публикации.

Согласно информации изданий, на фотографиях запечатлены юноши, держащие внушительное полотно со свастикой и предлагающие внести пожертвования. Рядом с ними пританцовывает аниматор в костюме собаки, украшенной флагом Украины.

В материале говорится, что пока неясно, к какому событию или акции это было приурочено.

Некоторое время назад президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что задача денацификации Украины по-прежнему остается актуальной.

В ноябре научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков говорил, что проблема окончательной денацификации Германии не была решена Нюрнбергским судебным процессом, результатом чего стало появление неонацистских настроений в Европе.

Ранее политолог оценил слова польского журналиста о денацификации Украины.