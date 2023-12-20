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Патриарх выступил против чрезмерного вмешательства в семьи россиян

Патриарх Кирилл: чрезмерное вмешательство несет вред благополучию семей

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Предстоятель Русской Православной Церкви патриарх Кирилл поручил патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства внимательно отслеживать случаи вмешательства в жизнь семей и защищать семейные идеалы. Об этом говорится в сообщении на сайте РПЦ.

При этом патриарх отметил, что чрезмерное вмешательство в личную жизнь различных контролирующих органов и некоммерческих организаций отрицательно сказывается на благополучии семей в стране.

По его словам, иногда дело доходит до изъятия детей из семьи, в том числе под предлогом профилактики и раннего выявления случаев семейного насилия.

«Появляется все больше свидетельств о том, что поводы для такого вмешательства избираются произвольно либо даже на основе автоматизированной обработки широко собираемых данных о частной жизни людей», — заключил Кирилл.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил, что русская традиция, которая включает в себя семейные ценности, находится под большим давлением.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, из чего складывается единство российского народа.

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