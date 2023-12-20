Россиян предупредили о негативном влиянии студий на жизнь молодых семей

Квартиры маленькой площади негативно сказываются на жизнь молодой семьи. Такое мнение в беседе с RuNews24 высказал кандидат экономических наук, профессор факультета рекламы Университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

Так, по его словам, семьи, которые живут в студиях площадью 18-25 м, не смогут выделить себе угол, например для удаленной работы, также им будет сложно решиться завести ребенка.

Эксперт напомнил, что российские регионы самостоятельно устанавливаются нормативы площади жилых помещений. Однако многие строящиеся дома не соответствуют социальным нормам. Это также может негативно сказаться на качестве жизни, потому что социальная инфраструктура, включая поликлиники, школы, детские сады, не рассчитаны на такую плотность населения.

«Строительство подобных «человейников» – огромных ЖК с маленькими квартирами и высокой плотностью – ведет к «геттоизации» районов проживания. Жители получают огромные очереди в поликлиниках, автобусных остановках, пробки на дорогах, транспортный коллапс в часы пик, всплеск преступности, рост бытовых конфликтов», — заключил Зайнуллин.

Исследование сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Пульс продаж новостроек» (есть у «Газеты.Ru») до этого показало, что с января по сентябрь 2023 года спрос на студии в новостройках России вырос на 25%. Таким образом увеличилось число просмотров объявлений о продаже этого типа жилья.

Ранее россиянам дали советы, которые помогут грамотно обустроить квартиру-студию.