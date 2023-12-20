Жильцы обрушившегося в центре Петербурга дома рассказали, что власти района тянули с ремонтом

Житель обрушившегося в Петербурге дома рассказал «Газете.Ru», что за несколько дней до ЧП в здании прорвало трубу и обрушилась стена. По словам Николая, дом на Гороховой улице несколько лет находится в критическом состоянии, но администрация района даже не собиралась проводить капитальный ремонт.

«Перед полным разрушением сегодняшней ночью, еще в выходные дни, с 16 на 17 декабря, в доме на первом этаже развалилась стена, затем там прорвало трубу. А возможно, сначала прорвало трубу. Начало затапливать подвал. Жильцы вызывали аварийку. В эти же дни начали приезжать из администрации и МЧС. Люди сами выходили на улицы, так как долго ожидали аварийную службу. Администрация района несколько лет мурыжила отписками и кормила обещаниями жильцов. Поначалу сыпалась штукатурка снаружи, затем начало рассыпаться внутри. В этом году трещины были уже настолько широкие, что туда вмещалась кисть руки. Несколько лет жильцы писали письма, жалобы, просили отремонтировать здание. Был период, когда даже выделялись какие-то средства на ремонт дома, какие-то деньги собирали с жильцов, но ни денег, ни ремонта не было», — рассказал Николай.

Он добавил, что в октябре этого года межведомственная комиссия вручила жальцам решение, по которому признали аварийным не дом, а именно помещения (квартиры) внутри дома.

«Кому-то достались квартиры с клопами, тараканами, плесенью на стенах. Кому-то выделили площадь в разы меньше: кому-то на 10, кому-то на 30 квадратов меньше. Плюс ко всему, администрация района делает все, чтобы лишить жильцов возможности воспользоваться законными правами на компенсации или равноценный обмен квартир, которые находились в разрушенном доме, на полноценные квартиры соответствующей площади и без маневренных фондов», — рассказал Николай.

Другая жительница дома Мария рассказал «Газете.Ru», что незадолго до обрушения обращалась в администрацию района по поводу аварийности дома, но ей ответили, что капитального ремонта дома пока не планируется.

«Нам ответили, что та часть дома, где на четвертом этаже находится наша коммунальная квартира, якобы не в опасности. Я их предупреждала, что если будут делать капитальный ремонт, все посыплется, и наша часть в том числе. Потому что в нашей комнате трещины на всю стену. На что мне ответили, что капитального ремонта пока не предполагается, а будет делаться поддержка дома. И после этого мы из окна квартиры соседнего, 75-го дома, увидели, что они поставили деревянные подпорки и огородили их деревянным забором», — пояснила Мария.

Об обрушении дома девушка ночью узнала от своих знакомых, а утром снова решила обратиться к властям района.

«Позвонила им, говорю: вот неделю назад звонила, вы сказали, дом не аварийный. Мы прописаны, постоянно зарегистрированы в этой квартире, периодически там бываем. Вот, например, сегодня, куда нам пойти ночевать с детьми? На что мне сказали, что разбираются, будет собрана комиссия по этому поводу, записали мой номер телефона и обещали перезвонить. Пока тишина, ничего не ясно», — добавила Мария.

В ночь с 19 на 20 декабря в Санкт-Петербурге на Гороховой улице, д. 73, обрушился шестиэтажный дом. Об этом сообщило петербургское МЧС. Жильцы из него уже были расселены до ЧП.

Зданию 138 лет, его построили в 1885 году. Когда-то это был доходный дом (многоквартирный дом, который изначально строили под сдачу жилья). В 1904 году здание перестраивали.

Сейчас продолжается разбор завалов. Из соседнего дома эвакуированы 27 человек. Следственные органы проводят проверку после обрушения дома. Главе СК Александру Бастрыкину представят доклад об обстоятельствах ЧП.

Ранее в Астрахани обрушились два подъезда жилого пятиэтажного дома.