Следователи проводят проверку после обрушения расселенного дома в Петербурге

Следственный комитет Российской Федерации проводит проверку после обрушения расселенного дома в центре Санкт-Петербурга. Об этом 20 декабря сообщило городское следственное управление СК РФ.

«Проводится доследственная проверка по факту обрушения дома 73 по улице Гороховой», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что дом был нежилым, расселенным. По предварительной информации, никто не пострадал, обрушении нет.

Момент обрушения шестиэтажного дореволюционного дома в центре Санкт-Петербурга попало на видео.

Шестиэтажное здание, располагающееся по адресу Гороховая улица, д. 73, частично обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в ночь на 20 декабря. В результате инцидента никто не пострадал.

В администрации города сообщили, что по распоряжению губернатора Александра Беглова жильцы из оставшихся подъездов, а также жители соседнего дома №71 размещены в ближайших гостиницах. Около 100 сотрудников МЧС продолжают разбирать завалы и исследуют конструкции здания.

Ранее в Дагестане возбудили дело после взрыва газа в жилом доме.