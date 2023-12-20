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Стало известно, куда россияне поедут отдыхать в новогодние каникулы

Вице-президент РСТ Горин: многие россияне собираются в Новый год на Русский Север

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Shutterstock

В предстоящие новогодние каникулы большинство жителей России планируют путешествия по стране. Так, на период с 23 декабря по 14 января гостиничные номера в российских городах бронируют 85% туристов, а за рубежом – только 15%, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса Ostrovok.ru. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) также рассказали, что многие россияне выбирают маршруты Русского Севера и активный отдых в горах.

Самым популярным направлением для путешествий традиционно стала Москва – на нее приходится 25,6% всех бронирований, сообщили в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. Второе место занял Санкт-Петербург (11%), третье — Сочи (7,4%). В топе также Калининград, Екатеринбург, Минводы, Красноярск, Казань и другие города.

Многие отправляются по маршрутам Русского Севера и предпочитают активный отдых в горах Приэльбрусья, Домбая, Белокурихи, Шерегеша и Архыза. По словам вице-президента РСТ Дмитрия Горина, среди зарубежных направлений в топе оказались ОАЭ, Таиланд, Египет, Турция и Шри-Ланка.

«Среди стран ближнего зарубежья популярны Белоруссия, Армения, Азербайджан, Грузия и Узбекистан», — добавил Горин.

Внутренний туризм в России уверенно развивается последние четыре года, ежегодно прирастая на 15-30%, отметил Горин. По предварительным оценкам итогов этого года, рост турпотока составит 19%.

Недавний опрос показал, что в путешествие на новогодних праздниках планируют отправиться более трети (36%) россиян, причем 3% из них рассматривают для поездок только Россию.

Ранее эксперты назвали топ-5 направлений для одиночных поездок в январские каникулы 2024 года.

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