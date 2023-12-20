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Крымчанка заплатит большой штраф за запуск салюта во дворе дома

Жительницу Керчи оштрафовали на 30 тысяч руб. за салют во дворе дома

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МВД по Республике Крым

В Керчи местную жительницу привлекли к административной ответственности за нарушение запрета на использование пиротехники. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Женщина вместе с гостями запустила салют во дворе дома в день своего 52-летия. Громкий шум сильно напугал жителей соседних улиц.

В отношении крымчанки составлен протокол по административной статье «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Наказание по этой статье предусматривает штраф до 30 тыс. рублей.

Ранее в Сочи отменили фейерверки на Новый год.

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