Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянин сделал 22 тайника с наркотиком вдоль железной дороги и попался полиции

В Новосибирске поймали мужчину, который прятал наркотики у железной дороги

close
100%
ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Новосибирске мужчина оставил тайники с наркотиком у железной дороги и попался полиции. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Сотрудники транспортной полиции задержали 27-летнего местного жителя, который успел сделать 22 закладки с запрещенным веществом вдоль железной дороги в Ленинском районе. При себе у задержанного находились 18 свертков с наркотиком, который, как установили криминалисты, оказался гашишем.

Во время обыска в его квартире следователи обнаружили и изъяли предметы, используемые для фасовки наркотиков. В отношении мужчины возбудили дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Фигуранта заключили под стражу, он может отправиться за решетку на срок до 15 лет.

Ранее замаскированную под сладости посылку с наркотиками нашли в московском аэропорту.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами