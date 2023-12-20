На Украине абоненты «Киевстара» пожаловались на пропавшую мобильную связь

Украинцы в соцсетях пожаловались, что у абонентов крупнейшего в стране оператора «Киевстар» пропала связь. Они сообщили, что им недоступны звонки и выход в интернет.

Накануне абоненты этой сотовой сети уже сталкивались с пропажей связи. Однако в самой компании сообщали, что работа большинства сервисов восстановлена после после «мощной хакерской атаки».

Это уже не первый подобный инцидент, который случился с мобильным оператором. Так, 12 декабря стало известно, что на Украине произошел сбой мобильной связи сразу в нескольких регионах. Об отсутствии связи и интернета сообщали снова абоненты «Киевстара».

Глава компании, в свою очередь, обвинил Россию в совершении крупнейшей хакерской атаки. На следующий день ответственность за инцидент на себя взяла пророссийская хакерская группировка «Солнцепек».

После этого сообщалось, что некоторые сегменты системы украинского оператора связи «Киевстар» после мощной кибератаки восстановить не удастся. По словам источника в киберсфере, системы оператора подверглись критическому повреждению, восстановить некоторые из ее сегментов невозможно.

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