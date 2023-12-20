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Обвиняемую в хищении 32 млн рублей россиянку депортировали из ОАЭ

В Москве задержали депортированную из ОАЭ россиянку за хищение 32 млн рублей

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Depositphotos

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) депортировали гражданку России Марию Кошелеву, которая была объявлена в международный розыск за хищение свыше 30 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России совместно с коллегами из линейного управления МВД РФ задержали эту женщину в московском аэропорту Домодедово.

«Она обвиняется в хищении, совершенном в особо крупном размере», — сказала Волк.

Она указала, что россиянка похитила 32 млн рублей, принадлежащих одному из автосалонов Санкт-Петербурга, сотрудницей которого она была. После того как злоумышленница скрылась за границей, ее объявили в международный розыск. Женщину задержали в Объединенных Арабских Эмиратах, компетентные органы которых решили депортировать ее на родину, добавила Волк.

Ранее стало известно, что в Самаре офисная сотрудница украла бумагу на 24 млн рублей и купила квартиру.

До этого сообщалось, что в Калининграде мужчина украл деньги и съел их.

Ранее россиянка на спор украла 11 кг говядины.

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