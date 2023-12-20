Треть россиян ждут возвращения ушедших брендов электроники

Большинство (72%) опрошенных россиян заявили, что купили бы товары ушедших компаний электроники и бытовых приборов снова, из них 32% сильно надеются на возвращение зарубежных производителей. Это показало исследование аналитического центра «Фидбэк», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Только четверть респондентов — суммарно 26% — не планируют снова пользоваться зарубежной электроникой. Среди них 11% дали ответ: «Если ушли, то пусть не возвращаются». Еще 14% отметили, что уже перешли на отечественные продукты и поэтому скорее не готовы снова приобретать что-то у иностранных марок, если они вернут свои товары на российский рынок, а 1% никогда не покупал продукцию ушедших брендов. Еще 2% затруднились с ответом.

Участникам исследования также задали вопрос, как они относятся к покинувшим Россию брендам. Довольно велика доля тех, считает, что некоторым зарубежным продуктам не может быть равнозначных российских аналогов — о любви к ушедшим маркам сообщили 37%.

При этом процент россиян, которым отечественная электроника нравится не меньше импортной, выше — такой ответ дали 53%. Еще 7% заявили, что им не нравились ушедшие бренды, они одобрительно относятся к идее, что в России будет только продукция местного производства. А 3% вообще не покупали зарубежную электронику. Таким образом, суммарно отечественную технику использует 63% респондентов.

Участников исследования спросили о том, как они представляют себе российский рынок электроники через пять лет. 51% опрошенных ответили, что в магазинах будут преобладать товары отечественных компаний. При этом частично будут представлены и иностранные бренды. А 8% в будущем представляют в России только отечественную электронику.

Ровно четверть — 25% — думают, что через пять лет все будет как раньше, зарубежные компании вернутся и рынок бытовой электроники станет таким же, каким был до начала 2022 года. И еще 16% ответили, что мир слишком быстро и непредсказуемо меняется, и они не могут представить, как сложится ситуация.

Ранее в России не увидели «экономической целесообразности» в повышении экосбора на электронику.