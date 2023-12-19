Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области

Село Вязовое Краснояружского района Белгородской области подвергается обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он заявил, что, по предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

«Повреждена линия электропередачи», — написал чиновник.

По его словам, аварийные и оперативные службы начнут ликвидировать последствия после согласования с Минобороны РФ.

Накануне Гладков заявил, что украинские военные выпустили по белгородскому селу Теребрено свыше 50 снарядов.

13 декабря Гладков сообщил, что автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в Краснояружском районе Белгородской области. По его словам, ЧП произошло в районе хутора Высокий.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.