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Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: село Вязовое находится под обстрелом ВСУ

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Roman Chop/AP

Село Вязовое Краснояружского района Белгородской области подвергается обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он заявил, что, по предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

«Повреждена линия электропередачи», — написал чиновник.

По его словам, аварийные и оперативные службы начнут ликвидировать последствия после согласования с Минобороны РФ.

Накануне Гладков заявил, что украинские военные выпустили по белгородскому селу Теребрено свыше 50 снарядов.

13 декабря Гладков сообщил, что автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в Краснояружском районе Белгородской области. По его словам, ЧП произошло в районе хутора Высокий.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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Обстрелы Белгородской области
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