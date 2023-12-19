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Суд в Москве избрал меру пресечения начальнику ГУ МЧС по Самарской области

Суд в Москве арестовал начальника ГУ МЧС по Самарской области по делу о взятке

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Начальника управления МЧС РФ по Самарской области генерал-майора Олега Бойко, обвиняемого в получении взятки, заключили под стражу. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы, передает ТАСС.

Согласно данным агентства, сотрудника ведомства обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. При этом запрос о заключении Бойко под стражу в суд направило следствие, уточняется в материале.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения Бойко в виде содержания под стражей», — говорится в публикации.

Однако другие подробности о решении инстанции пока не уточняются. В частности, это касается срока содержания начальника регионального управления МЧС РФ под стражей.

18 декабря сотрудники Следственного комитета РФ и ФСБ задержали генерал-майора Олега Бойко по подозрению в вымогательстве незаконно полученных средств у его подчиненных. Позже депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн рассказал, что начальник управления ведомства по Самарской области получил взятки на общую сумму 25 млн рублей.

В тот же день в отношении Бойко было возбуждено уголовное дело. Как пояснили в СК РФ, генерал-майор получал деньги за покровительство при выполнении работ в сфере пожарной безопасности.

Ранее мэра Троицка заподозрили в получении взятки в виде беговой дорожки.

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