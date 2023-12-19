На Украине сообщили о взрывах в Херсоне

Взрывы раздались в контролируемом властями Украины городе Херсон. Об этом сообщило издание «Страна».

В публикации уточнили, что после взрывов в городе частично пропало электричество.

До этого в подконтрольных Киеву районах Херсонской области объявили воздушную тревогу.

17 декабря на Украине уже сообщали о взрывах в Херсоне. Очевидцы пояснили журналистам, что взрывы произошли в пределах центрального района города, в этом районе начался пожар. Издание не привело деталей произошедшего.

До этого украинские СМИ написали, что зафиксированы взрывы в Луганске.

Два дня назад российские силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска. 15 декабря Минобороны РФ заявило, что российские средства ПВО уничтожили за два часа 26 беспилотников ВСУ над Крымским полуостровом.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.