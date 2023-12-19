Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине сообщили о взрывах в Херсоне

Издание «Страна» сообщило о взрывах в контролируемом Украиной городе Херсон

close
100%
Телеграм-канал «blacklist2477»

Взрывы раздались в контролируемом властями Украины городе Херсон. Об этом сообщило издание «Страна».

В публикации уточнили, что после взрывов в городе частично пропало электричество.

До этого в подконтрольных Киеву районах Херсонской области объявили воздушную тревогу.

17 декабря на Украине уже сообщали о взрывах в Херсоне. Очевидцы пояснили журналистам, что взрывы произошли в пределах центрального района города, в этом районе начался пожар. Издание не привело деталей произошедшего.

До этого украинские СМИ написали, что зафиксированы взрывы в Луганске.

Два дня назад российские силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска. 15 декабря Минобороны РФ заявило, что российские средства ПВО уничтожили за два часа 26 беспилотников ВСУ над Крымским полуостровом.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами