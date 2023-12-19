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Российский пенсионер за три дня общения перевел мошенникам более 7 млн из сбережений

В Уфе пенсионер перевел мошенникам более семи миллионов рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

В Башкортостане 73-летний пенсионер поддался на уговоры аферистов и перевел им более семи миллионов рублей. Об этом сообщает МВД региона.

Злоумышленник представился жителю Уфы сотрудником банка и заявил, что неизвестный украл деньги со счета пенсионера. Однако вернуть сумму достаточно сложно, так как часть денег отправили на сторонний счет цифровой валютой.

Мошенник общался с пожилым мужчиной три дня. За это время он смог убедить пенсионера перевести все сбережения на указанные ими счета.

В МВД напомнили о том, что не стоит верить мошенникам и переводить деньги на указанные ими счета. Если с деньгами якобы возникают проблемы, в полиции порекомендовали сразу же обратиться в банк.

Ранее на Сахалине мошенники по видеосвязи обманули психолога на 3,7 млн рублей.

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