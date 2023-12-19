В США 90-летняя женщина получила степень магистра в университете

В США 90-летняя жительница Техаса получила степень магистра в области междисциплинарных исследований, пишет издание UPI.

Как рассказала Минни Пейн, после окончания средней школы в 1950 году она недолго училась в колледже, а потом бросила учебу. Однако в 68 лет, когда женщина вышла на пенсию, ей захотелось продолжить обучение.

Пейн поступила в Техасский женский университет, где прошла три курса журналистики.

«Я всегда работала со словом и всегда любила писать. Я хотела стать лучше», — объяснила американка.

Минни получила диплом о высшем образовании, однако и этого для нее оказалось недостаточно. В 90 лет она защитила степень магистра в области междисциплинарных исследований.

«Мы используем термин «учиться на протяжении всей жизни», но Минни действительно демонстрирует это. Ее настойчивость впечатляет. У нее была цель получить эту степень», — рассказали в университете.

Пенсионерка же уже заявила, что не считает свое образование завершенным.

«Я хочу продолжать учиться,» — сказала она.

Ранее пенсионер из Малайзии получил докторскую степень в 79 лет.