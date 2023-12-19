Отец покусал сына-подростка, его госпитализировали с травмой головы

В Красносельском районе Санкт-Петербурга 14-летний подросток пострадал от нападения своего отца и попал в больницу. Об этом сообщает 78.ru.

Родитель набросился на собственного сына в многоэтажке на Комсомольской улице. Он покусал и избил его в присутствии супруги.

В результате подростку понадобилась помощь медиков, в состоянии средней тяжести его доставили на скорой помощи в нейрохирургическое отделение. В больнице у пострадавшего выявили травму головы.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Причина агрессивного поведения отца по отношению к сыну пока неизвестна.

Ранее приемных родителей обвинили в истязании ребенка, они несколько лет держали девочку в подвале.