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Отец покусал сына-подростка, его госпитализировали с травмой головы

В Петербурге мужчина напал на собственного ребенка и избил его на глазах у жены

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Depositphotos

В Красносельском районе Санкт-Петербурга 14-летний подросток пострадал от нападения своего отца и попал в больницу. Об этом сообщает 78.ru.

Родитель набросился на собственного сына в многоэтажке на Комсомольской улице. Он покусал и избил его в присутствии супруги.

В результате подростку понадобилась помощь медиков, в состоянии средней тяжести его доставили на скорой помощи в нейрохирургическое отделение. В больнице у пострадавшего выявили травму головы.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Причина агрессивного поведения отца по отношению к сыну пока неизвестна.

Ранее приемных родителей обвинили в истязании ребенка, они несколько лет держали девочку в подвале.

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