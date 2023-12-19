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Россиян предупредили о риске исчезновения доступного импортного вина

Simple Group: импортное вино дешевле 700 рублей исчезнет из России к 2025 году

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Depositphotos

Импортное вино стоимостью до 700 рублей может исчезнуть из российских магазинов в течение 2024 года. Об этом заявил сооснователь и президент одного из крупнейших поставщиков вина в России Simple Group Максим Каширин в интервью РБК.

Эксперт пояснил, что риск исчезновения доступного зарубежного вина с полок российских магазинов связан с ростом ставки таможенных пошлин на импортные напитки и акцизов на тихое и игристое. Так, с 1 августа размер пошлины составляет 20% вместо 12,5%, отмечают эксперты.

Особенно чувствительным повышение оказалось в категории импортных вин до пяти евро за бутылку. На цены влияют инфляция, цены на упаковку, транспортировка и электроэнергия в Европе, пояснил Каширин. В итоге в России постепенно целая категория вин «просто умрет», предупредил он.

Помимо повышения импортных пошлин, российские власти увеличили ставку акциза на вино, что тоже скажется на итоговом ценнике бутылки. Он вырастет с 34 до 108 рублей за литр тихого напитка и с 45 до 141 рубля — за литр игристого. Нововведения начнут действовать с 1 мая 2024 года.

По прогнозам экспертов, процесс «умирания» сегмента дешевых импортных вин в РФ начнется после новогодних праздников и продлится до 2025 года.

Стало известно, сколько россияне планируют потратить на новогодний стол.

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