Неизвестный угнал автомобиль бандитов, пока те грабили кассу

В США бандиты лишились автомобиля, подготовленного для отхода после ограбления. Об этом пишет CBS News.

Инцидент произошел 16 декабря в городе Коммерс-Сити, штат Колорадо. Трое вооруженных людей в масках грабили кассу по обналичиванию чеков. В это время четвертый преступник проник в их машину, стоящую неподалеку, и угнал ее. Автомобиль налетчиков, которым завладел неизвестный, по данным полиции, уже был в угоне.

Полицейские, прибывшие на место в связи с ограблением, стали преследовать бандитов и арестовали двух человек. Одному из подозреваемых удалось сбежать.

Ранее в Подмосковье двое мужчин в лыжных масках ограбили ювелирный магазин быстрее чем за минуту.