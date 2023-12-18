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В России предложили изымать оружие у родителей с трудными детьми

Минпросвещения предложило изымать оружие у граждан России с трудными детьми

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Depositphotos

Необходимо изымать оружие у россиян, чьи дети имеют признаки девиантного поведения. С таким предложением выступила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская. Трансляция выступления велась на сайте Госдумы.

«Усилить контроль за оборотом [оружия], <…> изъятием оружия у граждан, в семьях которых проживают несовершеннолетние, по которым имеется информация о признаках девиантного поведения», — сказала Фальковская.

По ее словам, ведомство совместно с регионами составит план по «стимулированию ответственности» руководителей школ в области ранней «профилактики негативных явлений» среди учеников.

«Также необходимо дополнительно прорабатывать вопрос, связанный с более активным пресечением деструктивных иностранных ресурсов», — заключила глава департамента министерства.

Согласно статистке 2020 года, на тот момент около 3,9 млн россиян владели 6,6 млн единиц зарегистрированного оружия.

Вопрос об изъятии «огнестрела» у родителей стал актуален после ЧП в гимназии Брянска, где 14-летняя ученица пришла на урок с отцовским дробовиком и напала на одноклассников.

Ранее «Газета.ru» разбиралась, почему россияне стали чаще покупать оружие.

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