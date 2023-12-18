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Роспотребнадзор оценил вероятность пандемии микоплазменной инфекции в РФ

Глава Роспотребнадзора: никакой новой пандемии микоплазменной инфекции в РФ нет

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В России нет «новой пандемии», связанной с микоплазменной инфекцией. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда», передает РИА Новости.

«Это никакая не новая пандемия. Это отголоски пережитой нами пандемии, потому что она нанесла ущерб нашему иммунитету», — сказала Попова, подчеркнув, что новых мутаций в известных штаммах микоплазмы нет.

По ее словам, нет оснований предполагать, что микоплазменная инфекция стала полностью устойчивой к препаратам.

13 декабря вирусолог, бывший главный инфекционист Москвы, профессор Николай Малышев заявил, что на всей территории РФ распространена микоплазменная инфекция. При этом он подчеркнул, что все случаи заболевания носят спорадический, то есть единичный характер, поэтому об эпидемии, по его мнению, не может быть и речи. Малышев также отметил, что эта инфекция не относится к особо заразным возбудителям.

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.

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