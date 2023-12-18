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Путин поздравил работников и ветеранов ФСТЭК с 50-летием создания службы

Путин отметил вклад ФСТЭК в обеспечение национальной безопасности страны

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) с полувековым юбилеем. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

«За прошедшие годы ФСТЭК <…> существенно укрепила свой потенциал, внесла огромный вклад в обеспечение национальной безопасности страны», — уточняется в сообщении.

Путин подчеркнул, что перед службой стоят важные задачи, которые требуют «основательных знаний» и ответственного подхода к делу. По словам российского лидера, в сферу компетенции ФСТЭК включены вопросы, связанные с защитой информации, которая содержит гостайну.

»<…> в условиях <…> развития цифровизации значимость вашей службы неуклонно возрастает», — отметил глава государства.

В начале ноября Путин обсудил с Совбезом повышение эффективности мер по IT-безопасности России. На нем с докладом выступил директор ФСТЭК Владимир Селин.

Ранее в России приступили к сборке защищенных от слежки отечественных смартфонов.

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