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В ГД внесли проект о немедленном исполнении решения суда об освобождении по болезни

В ГД внесли проект о срочном исполнении решения суда об освобождении по болезни

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Верховый суд России внес в Государственную думу законопроект, согласно которому постановление суда об освобождении осужденного в связи с болезнью подлежит немедленному исполнению. Об этом сообщается на портале «Система обеспечения законодательной деятельности».

В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас, поскольку на постановление суда могут быть поданы апелляционные жалоба или представление, оно вступает в законную силу и требует исполнения спустя 15 дней.

В записке указаны, что текущие правила, из-за которых осужденный с тяжелым заболеванием должен еще какое-то время побыть в заключении, не в полной мере согласуются с положениями Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми одним из основных прав человека и гражданина является право на жизнь, никто не может подвергаться жестокому наказанию.

Законопроектом также предлагается в целях унификации уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законов закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе РФ право суда рассматривать вопросы о предоставлении свободы осужденному по болезни не только по обращению самого осужденного, но и по ходатайству учреждения или органа, исполняющего наказание.

Ранее депутат Останина заявила, что закон о домашнем насилии ушел из повестки вместе с авторами.

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