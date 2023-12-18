Россия эвакуировала из сектора Газа больше тысячи человек

Оперативная группа МЧС за два месяца работы эвакуировала из сектора Газа более 1 тыс. человек, заявил глава ведомства Александр Куренков. Его заявление опубликовано в Telegram-канале МЧС.

«По результатам почти двухмесячной работы более тысячи человек, в том числе более 470 детей, доставлены в Россию, где они получили всестороннюю помощь и поддержку», — сказал Куренков.

Глава МЧС добавил, что заключительная группа в составе 73 человек, среди которых 45 детей, ожидает отправки в Каире. В общей сложности российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1 124 человека.

По словам министра, все заявки о помощи в эвакуации, поступившие через МИД РФ, выполнены, в связи с чем президент Владимир Путин принял решение о выводе оперативной группы МЧС с территории Египта.

О том, что эвакуация граждан РФ из сектора Газа близится к завершению, МИД сообщал 11 декабря. Посол в Израиле Анатолий Викторов отмечал, что на рассмотрении всех сторон заинтересованных находились на тот момент несколько десятков граждан России и родственников.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.