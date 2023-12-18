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Вылетевший в Ереван пассажирский самолет возвращается в Москву из-за проблем с шасси

РИА Новости: Boeing 737 возвращается в Шереметьево из-за проблем с шасси

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Depositphotos

Вылетевший в Ереван Boeing 737 возвращается в московский аэропорт Шереметьево из-за проблем с шасси. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По словам источника издания, во время полета сработал датчик отказа управления передней стойкой шасси.

До этого во время авиарейса МоскваТюмень одному из пассажиров понадобилась экстренная медицинская помощь, у мужчины начались проблемы с дыханием и произошла остановка сердца. Мужчина пожаловался на удушье, затем у него остановилось сердце. На борту самолета оказались два тюменских медика.

Доктора оказали пассажиру первую помощь и провели непрямой массаж сердца, пассажир пришел в себя. Борт запросил посадку в Казани, где мужчину встречала бригада скорой помощи.

В начале декабря в Петербурге из-за буйного пассажира экстренно сел самолет, летевший из Нью-Йорка.

Ранее аэропорт Краснодара успешно прошел проверку тестовым рейсом.

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