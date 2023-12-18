Вылетевший в Ереван пассажирский самолет возвращается в Москву из-за проблем с шасси

Вылетевший в Ереван Boeing 737 возвращается в московский аэропорт Шереметьево из-за проблем с шасси. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По словам источника издания, во время полета сработал датчик отказа управления передней стойкой шасси.

До этого во время авиарейса Москва — Тюмень одному из пассажиров понадобилась экстренная медицинская помощь, у мужчины начались проблемы с дыханием и произошла остановка сердца. Мужчина пожаловался на удушье, затем у него остановилось сердце. На борту самолета оказались два тюменских медика.

Доктора оказали пассажиру первую помощь и провели непрямой массаж сердца, пассажир пришел в себя. Борт запросил посадку в Казани, где мужчину встречала бригада скорой помощи.

В начале декабря в Петербурге из-за буйного пассажира экстренно сел самолет, летевший из Нью-Йорка.

Ранее аэропорт Краснодара успешно прошел проверку тестовым рейсом.