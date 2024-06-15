Песков ответил на вопрос о выступлении Путина в МИД России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналисту Павлу Зарубину, что не знал, с какими тезисами выступит президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ. Фрагмент их беседы опубликован в Telegram-канале журналиста.

Так Песков ответил на вопрос Зарубина, который спросил его, знал ли хоть кто-то, что глава государства выступит с такими тезисами.

14 июня Путин, выступая в МИД, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской, Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия Путина для начала мирных переговоров «ультиматумом, которому нельзя доверять».

Ранее в Кремле пояснили Зеленскому смысл условий Путина для начала переговоров.