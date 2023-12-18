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Эксперты объяснили, в чем преимущество сыворотки для лица над кремом

ОСН: даже самый лучший крем не будет эффективно работать без сыворотки

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Depositphotos

Сыворотки для лица способны решить конкретные проблемы с кожей, без них эффективно не будет работать даже самый тщательно подобранный крем. Сыворотки отличаются высоким содержанием ценных активных компонентов, концентрация которых достигает 70%. Такой продукт встраивается в липидный слой кожи и помогает усваивать полезные компоненты на клеточном уровне, выяснила Общественная Служба Новостей у экспертов.

Среди конкретных проблем, которые решают сыворотки, увлажнение, тонизирование, сужение пор, борьба с воспалениями, отбеливание пигментных пятен и постакне и другие.

По мнению специалистов, начинать использование сывороток следует в 25-30 лет. В таком возрасте лучше применять сыворотки для молодой кожи курсами по 2,5 месяца с перерывами в 3-4 месяца.

После 40 лет нужно ориентироваться на сыворотки, в состав которых входят антиоксиданты, пептиды, протеины, гиалуроновая кислота, витамины группы А, В, С, Е.

Людям с проблемной жирной кожей рекомендуется выбирать гелевые сыворотки на основе глицерина, воды, алоэ и силиконов с антибактериальными и балансирующими компонентами. С чувствительной — насыщенные, липидные, кремовые сыворотки или силиконовые капли с церамидами и липидами. Эксперты подчеркивают, что в разное время суток следует пользоваться разными сыворотками.

Напомним, что также дерматологи считают сыворотки и увлажняющие крема эффективным способом предотвращения появления «колец Венеры», рекомендуя начинать профилактику в 30-35 лет.

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