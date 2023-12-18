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В Петербурге ищут стрелка, открывшего огонь из пневматики в салоне связи

В Петербурге посетитель салона связи выстрелил из пневматики в лицо продавцу

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Depositphotos

В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в продавца-иностранца из пневматики и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает 78.ru.

По данным СМИ, стрельба произошла 17 декабря в торговом комплексе «Сенная» на улице Ефимова. Вечером между сотрудником салона связи и посетителем произошел конфликт, и последний выстрелил из пневматического пистолета в лицо 19-летнему гражданину Азербайджана.

Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ранением правой брови. Раненому оказали медицинскую помощь, а затем в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Как уточнили в полиции, виновником инцидента оказался 26-летний житель Иркутска. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, обстоятельства произошедшего уточняются, подозреваемого разыскивают.

Ранее петербуржец напал с ножом на продавца арбузов, отказавшегося сделать ему скидку.

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