Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зимняя погода

На грядущих выходных в Москву возвратится привычная зимняя погода, спрогнозировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Его слова передает РИА Новости.

По словам синоптика, вместе с возвращением холодов в городе снова начнут вырастать сугробы, а в воскресенье, 24 декабря, столица может взять новый рекорд — на сей раз по низости атмосферного давления.

Незадолго до этого замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков спрогнозировал, что в российскую столицу на следующей неделе нагрянет оттепель и придет потепление до +3°С.

Позднее Гидрометцентр предупредил, что в воскресенье, 17 декабря, в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. В столичном регионе наблюдается порывистый ветер до 15 м/с и изморозевые отложения.

Ранее кардиологи заявили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.