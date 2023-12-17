Москвич обстрелял сотрудника ПВЗ и его друга после конфликта

В Москве мужчина после конфликта с сотрудником ПВЗ (пункта выдачи заказов) и его другом сходил домой за оружием и обстрелял оппонентов. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел 16 декабря в районе Некрасовка. Мужчина вступил в конфликт с сотрудником ПВЗ и его другом.

После этого мужчина дошел до дома, взял там травматический пистолет, вернулся к своим оппонентам и обстрелял их. Двое 19-летних россиян получили ранения груди и шеи — их госпитализировали.

«Действия 41-летнего злоумышленника квалифицированы по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения», — рассказали в прокуратуре.

Ранее российский подросток купил пистолет на маркетплейсе и принес его в школу.