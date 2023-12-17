Глава Дагестана не смог ответить, когда возобновят рейсы из Тель-Авива в Махачкалу

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что власти пока не знают, восстановят ли авиасообщение между Тель-Авивом и Махачкалой. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Пока не знаю. Это решение Росавиации», — ответил Меликов на вопрос, будут ли возобновлены рейсы.

Сказать, когда соответствующее решение могут принять, глава региона также не смог.

29 октября в аэропорту Махачкалы Уйташ произошли массовые беспорядки на почве антисемитизма из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле — из них задержали около двухсот.

30 октября Росавиация сообщила, что рейсы авиакомпаний «Азимут» и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города.

Ранее Меликов заявил, что в Дагестане нет никакого напряжения после беспорядков в аэропорту.