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Российских пенсионеров освободят от комиссии по ЖКХ

В «Единой России» сообщили об освобождении всех пенсионеров от комиссии по ЖКХ

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В России от комиссии при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) будут освобождены все пенсионеры, а не только льготные категории граждан. Об этом заявил заместитель руководителя партии «Единая Россия» Андрей Исаев в разговоре с «Интерфакс».

Согласно информации Исаева, освобождение от уплаты комиссии для всех пенсионеров подтвердил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания с партийными руководителями.

Незадолго до этого Путин на прямой линии с населением заявлял, что пенсионеров освободят от комиссии за банковские услуги при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Глава государства считает неправильным взимание комиссии при оплате услуг ЖКХ, если речь идет о представителях пенсионного возраста.

Перед этим детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец высказывала мнение, что в России необходимо освободить многодетные семьи от оплаты ЖКУ.

Ранее ЦБ РФ поддержал предложения кабмина по льготной ипотеке.

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