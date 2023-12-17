Российских пенсионеров освободят от комиссии по ЖКХ

В России от комиссии при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) будут освобождены все пенсионеры, а не только льготные категории граждан. Об этом заявил заместитель руководителя партии «Единая Россия» Андрей Исаев в разговоре с «Интерфакс».

Согласно информации Исаева, освобождение от уплаты комиссии для всех пенсионеров подтвердил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания с партийными руководителями.

Незадолго до этого Путин на прямой линии с населением заявлял, что пенсионеров освободят от комиссии за банковские услуги при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Глава государства считает неправильным взимание комиссии при оплате услуг ЖКХ, если речь идет о представителях пенсионного возраста.

Перед этим детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец высказывала мнение, что в России необходимо освободить многодетные семьи от оплаты ЖКУ.

Ранее ЦБ РФ поддержал предложения кабмина по льготной ипотеке.