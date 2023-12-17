Рабочий сорвался с высоты на стройке в Кудрово

В Кудрово Ленинградской области рабочий упал со строительных лесов с высоты трех метров. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на строящемся объекте в Кудрово, рабочего обнаружил прораб и обратился в экстренные службы.

Гражданин Узбекистана работал на стройке и выполнял работы на высоте трех метров, в какой-то момент мужчина сорвался вниз, спасти пострадавшего не удалось.

По предварительной информации, рабочий упал по собственной неосторожности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве рабочие сорвались с высоты на строительной люльке из-за обрыва троса.