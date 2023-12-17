Стало известно, за сколько можно воссоздать новогодний стол из «Иронии судьбы»

Новогодний стол главной героини из советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» в 2023 году обойдется почти 8,5 тысячи рублей. Это подсчитали для РИА Новости аналитики системы сервисов для ведения бизнеса «Контур.Маркет».

Напомним, что на столе героини Надежды в фильме были заливная рыба, шпроты, ростбиф, оливье, апельсины, яйца под майонезом, селедка под шубой, шампанское, коньяк, вино. В итоге такой набор будет стоить на 22% дороже, чем годом ранее.

Аналитики выяснили, что дороже всего обойдутся заливная рыба и три бутылки шампанского, а дешевле всего — яйца под майонезом и килограмм апельсинов. Самой недорогой закуской стал килограмм апельсинов, который в среднем стоит 165 рублей. Год назад их можно было купить за 116 рублей.

Дороже всего обойдется полкило говяжьего ростбифа — примерно 804 рубля, а год назад он стоил 550 рублей. Шпроты за год не изменились в цене — их можно купить по 196 рублей за баночку в 175 граммов. Полкило копченой колбасы подорожали до 178 рублей. В 2022-м она стоила 163,5 рубля.

На столе героини киноленты также стояли коньяк, вино и три бутылки шампанского. Пол-литра коньяка в 2023 году подорожали до 685 с 645 рублей. Бутылка шампанского стоит 721 рубль на фоне 702 рублей в 2022-м. Дороже всего будут стоить три бутылки шампанского, за которые придется отдать в среднем 1605 рублей.

Дороже всего из блюд обойдется заливная рыба, за которую нужно будет отдать 3154,8 рубля вместо 2481,4 рубля в 2022 году. Салаты тоже подорожали, но не так сильно. Так, селедка под шубой будет стоить 327,8 рубля против 278,1 рубля в 2022 году, а оливье — 545,6 рубля на фоне прошлогодних 445 рублей.

Эксперт отметили, что подорожавшее за год блюдо оказалось самым недорогим среди всех. Речь идет от яйцах: пять яиц под майонезом будут стоить 83,6 рубля, а год назад они стоили 54,3 рубля.

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